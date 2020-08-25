Son dakika haberleri | TÜED Erzurum Şubesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Son dakika haberleri | TÜED Erzurum Şubesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Son yıllar da gerek savunma sanayi gerek, enerji ve gerekse diğer alanlarda attığı büyük atılımlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerin ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika haberleri | TÜED Erzurum Şubesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
25.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:57

Türkiye'nin Son yıllar da gerek savunma sanayi gerek, enerji ve gerekse diğer alanlarda attığı büyük atılımlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerin ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Türkiye'nin artık tüm Dünya da söz sahibi olduğunu ve bunun baş mimarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna 1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika müjde açıklaması, Dünya ve Türkiye kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştı. Son yıllarda Hükümet tarafından atılan adımları yakından takip eden diğer Ülkeler, Türkiye'nin her geçen gün büyümesi ve güçlenmesi ile şaşkınlıklarını gizlemediler. Ülkemizde yapılan başarılı çalışmalar neticesinde hem sivil toplum kuruluşları hemde vatandaşlar, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını takdirle karşılıyor.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen'de "Hem bir Erzurumlu olarak hem de bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür'ü borç biliyoruz" dedi.

Başkan Degen, "Bundan 18 yıl öncesi, kendi silahımı üreten, kendi gemimizi imal eden, kendi savunma sanayimizi yapan bir iktidarın olacağını söyleselerdi belki de kimse inanmazdı. bugün gelinen noktada Türkiye'miz artık Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında ön sıralarda yer alan bir konuma geldi. Tabi ki bunun başlıca mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Son olarak Doğal gaz müjdesinin verilmesi ve bunu da keşfeden bizim kendi insanımızın olması tabi ki her Türk vatandaşını olduğu gibi beni de çok mutlu etmiştir. Hangi alanda olursa olsun, Hükümet, Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Şimdi emeklilerimiz bir nebzede olsa rahat bir yaşam sürebilmektedir. evet beklentilerimiz yok mu tabi ki var. Öncelikli olarak intibak yasasının bir an önce meclisten çıkması ve diğer sunduğumuz tekliflerin kabul edilmesi. İnşallah ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük atılımlar gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz çok yakın bir zamanda gerekli adımları atacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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