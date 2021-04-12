Son dakika haberleri... TTSO'nun projeleri TÜBİTAK ile görüşüldü
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Son dakika haberleri... TTSO'nun projeleri TÜBİTAK ile görüşüldü

Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... TTSO'nun projeleri TÜBİTAK ile görüşüldü

Son dakika habere göre Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) sürdürdüğü projelerle ilgili Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkilileriyle toplantı düzenlendi.

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) sürdürdüğü projelerle ilgili Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkilileriyle toplantı düzenlendi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinde yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalara değinerek çeşitli bilgiler verdi.

TÜBİTAK MAM Başkanı Osman Okur ise TTSO'nun çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve işbirliği yapmayı arzuladıklarını belirtti.

Toplantıda daha sonra TÜBİTAK MAM'da görevli bilim insanları gündemdeki konularla ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıya, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile enstitü müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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