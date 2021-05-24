Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: 4 terörist etkisiz Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 4 terörist, etkisiz...

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: 4 terörist etkisiz

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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