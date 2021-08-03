MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor
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MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" dedi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.


MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor
MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor
MSB: 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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