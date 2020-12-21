Son dakika haberleri: Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü

21.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:26
Son dakika haberleri: Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de Donald Trump yönetiminin, eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'ye yönelik suikast girişimiyle ilgili davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı korumaya çalıştığı iddia edildi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'ye yönelik suikast girişimiyle ilgili davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı korumaya çalıştığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin hukuki metinlere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, El Cebri'ye yönelik suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ın suçlanmasını engellemenin yolunu arıyor.

Bu kapsamda, Trump yönetimi, Muhammed bin Selman'ı, bu konuda açılan ve açılacak herhangi bir davadan "muaf" tutma seçeneğini değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Muhammed bin Selman'ı federal suçlamalardan "muaf" tutarsa, Veliaht Prens hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açılan ya da açılacak davalarda da Muhammed bin Selman'ın ceza almasının engellenebileceği belirtiliyor.

Saad el-Cebri'nin ifadeleri

Saad el-Cebri, ABD federal mahkemesinde açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekmişti.

Bin Selman'ı, ülkeden kaçtıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlayan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediğini vurgulamıştı.

Suudi Arabistan'a geri dönmesi için Muhammed bin Selman'ın tehditlerini tırmandırdığını söyleyen Cebri, kendisine ülkeye geri dönmesi için de tüm araçları kullanacağını söylediğini ve zarar verecek icraatlar yapmakla tehdit ettiğini kaydetmişti.

Cebri, 2017 yılında kaçmak zorunda kaldığı Kanada'da Muhammed bin Selman'ın baskılarına karşı direnmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Gökhan Töre Ersun Yanal Mbaye Diagne Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Adana Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 23:32:18. #1.14#
title