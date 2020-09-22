Son dakika haberleri: Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu
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Son dakika haberleri: Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu

Son dakika haberi: ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ekonomi, şehirlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Son dakika haberleri: Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu
22.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:15

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ekonomi, şehirlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri yaklaşırken gözler, Trump ve Biden arasında 29 Eylül'de yapılacak ilk canlı yayın tartışmasına çevrildi.

Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü üstlenecek olan Fox TV Sunucusu Chris Wallace, tartışmanın kuralları ve konu başlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Wallace'in açıkladığı konu başlıkları, Trump ve Biden'ın geçmişleri, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine yapılacak atama ile gündeme gelen Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki ırkçılık ve şiddet ile seçimin güvenilir şekilde yapılması olarak sıralandı.

Toplam 90 dakika sürecek

29 Eylül akşamı yerel saat ile 21.00'de başlayacak tartışmada, her konuya 15 dakika ayrılacak ve canlı yayın süresi reklamsız 90 dakika olacak.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'da canlı yayın tartışması yapacak.

Anketlerde Biden önde, Trump arayı kapatıyor

Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump'ın ortalama 6,5 puan önünde götürüyor.

Temmuz sonuna kadar Biden'ın yaklaşık yüzde 10 gerisine düşen Trump'ın, Demokrat rakibi ile arayı kapatmaya başladığı görülüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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