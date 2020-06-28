Son dakika haberleri: Trump'tan "ırkçı" paylaşım Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "ırkçı" söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "ırkçı" söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi. Trump, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyayı aktif olarak kullanan liderlerin başında geliyor. Başkan Trump, bugün sosyal medya hesabında "The Villages'taki harika insanlara teşekkür ediyorum. Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" başlığı ile bir video paylaştı. Trump'a videoda ırkçı söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama "Nazi" ve "Irkçı" diyerek, karşılık verdiği görülüyor.

Başkan Trump, gelen tepkilerin ardından videoyu sosyal medya hesabından sildi. Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Başkan Trump'ın videodaki ifadeleri kesinlikle duymadığı vurgulandı.

Trump, 2017 tarihinde beyaz milliyetçiler iyi insanlar demişti.

ABD Başkanı, 2017 tarihinde Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde beyaz milliyetçiler ve protestocular arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var" demiş ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA