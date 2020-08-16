Son dakika haberleri | Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı

Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İran'a silah ambargosunun uzatılmamasına tepki olarak gelecek hafta bu ülkeye yeni yaptırımlar getireceklerini duyurdu.

Son dakika haberleri | Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı
16.08.2020 01:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 01:52

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İran'a silah ambargosunun uzatılmamasına tepki olarak gelecek hafta bu ülkeye yeni yaptırımlar getireceklerini duyurdu.

Hafta sonu tatili için gittiği New Jersey'de basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMGK'da cuma günkü "İran'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararı için "bunu bekliyorduk" yorumunu yapan Trump, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi.

Cuma günü yapılan oylamada BMGK, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden ABD'nin önerisini kabul etmemişti.

Edward Snowden'a affa yeşil ışık

Öte yandan, bir soru üzerine Trump, Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Edward Snowden'ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

Trump, "Snowden'a af çıkaracak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var." diye yanıt verdi.

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Güncel
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Güncel
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Güncel
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı 3. Sayfa
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı
Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldı
Yangında ölen kardeşlerden geriye, "babalar günü videosu" ile "kınalı fotoğraf" kaldı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fuat Oktay Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Mustafa Destici
Magazin Nihat Doğan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Can Bartu Arda Turan Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 02:08:41. #1.15#
title