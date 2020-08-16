Son dakika haberleri... Trump: "Haftaya İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağım"
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Son dakika haberleri... Trump: "Haftaya İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağım"

Son dakika gündem haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundukları karar tasarısının reddedilmesine tepki göstererek, gelecek hafta İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Son dakika haberleri... Trump:
16.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:36

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundukları karar tasarısının reddedilmesine tepki göstererek, gelecek hafta İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önceki gün İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmaması kararını hiç beklemediklerini belirterek, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta açıklayacağım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

TRUMP, PUTİN'İN TOPLANTI ÖNERİSİNİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu İran tasarısının reddedilmesinin ardından konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya devlet başkanlarıyla video konferans toplantısı önerisine şimdilik katılmayı düşünmediğini ifade etti.

ABD'nin, İran'a yönelik silah ambargosunu süresiz olarak uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısı 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyde iki lehte, ikisi aleyhte ve 11 çekimser oyla reddedilmişti.

Açıklamasında seçimlere de değinen Trump, New Jersey eyaletinde kendisine ait golf kulübünde düzenlediği basın toplantısında, "Posta yoluyla oylama feci olacak, ülkemizi dünya da alay konusu haline getirecek" dedi. Postayla yapılan seçimin bir felaket olacağını ve sayılmasının aylar süreceğini belirten Trump, eyaletler 3 Kasım'da yapılacak seçimler için posta yoluyla genel oylama yapmaya devam ederse, sonuçların açıklanmasında kaos ve büyük gecikmeler olacağını söyleyerek ülkede için felaket olacağını söyledi.

New York, New Jersey ve başka bölgelerde büyük ölçüde posta yoluyla yapılan ön seçim ve ikinci tur seçimlerle ilgili sorunları gerekçe göstererek, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oylamanın felaketle sonuçlanacağını bir kez daha tekrarlayan Trump, "Posta yoluyla yapılacak oylamayla ilgili sorun, seçimin ne zaman bittiğini asla bilemeyeceğiniz ve sonuçlar aylarca veya yıllarca gelmeyecek" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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