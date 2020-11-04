Son dakika haberleri | Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı
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Son dakika haberleri | Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı

04.11.2020 05:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 05:40
Son dakika haberleri | Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı

Son dakika haber: NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana'da Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska'da 5, Louisiana'da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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