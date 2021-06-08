Son dakika haberleri... Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi

Son dakika haberler... Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz pazar günü Ontario'da Müslüman aileden 4 kişinin araçlı saldırı sonucu öldürülmesini "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz pazar günü Ontario'da Müslüman aileden 4 kişinin araçlı saldırı sonucu öldürülmesini "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 çocuk da yaralanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Müslüman aileye düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Trudeau, "Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretin motive ettiği bir terörist saldırıydı" dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklayan aile, kurbanların 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi olduğunu ifade ederek, çiftin 9 yaşındaki oğlu Fayez Afzaal'ın ise ağır yaralandığını aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, saldırganın 20 yaşındaki Nathaniel Veltman olduğu ifade edildi. 20 yaşındaki erkek sürücü, olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalanmıştı. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı