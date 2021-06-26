Son dakika haberleri: TRT Haber, kripto para teknolojisini "Dijital Gizem: Kripto Para" belgeseli ile mercek altına alıyor
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Son dakika haberleri: TRT Haber, kripto para teknolojisini "Dijital Gizem: Kripto Para" belgeseli ile mercek altına alıyor

Son dakika haberleri: TRT Haber, kripto para teknolojisini 'Dijital Gizem: Kripto Para' belgeseli ile mercek altına alıyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler: TRT Haber, kripto para hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri "Dijital Gizem: Kripto Para" adlı belgesel ile yarın saat 21.00'de izleyiciyle buluşturacak.

TRT Haber, kripto para hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri "Dijital Gizem: Kripto Para" adlı belgesel ile yarın saat 21.00'de izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Dijital Gizem: Kripto Para" belgeseli, 2009'da manifesto niteliğinde bir metinle ortaya çıkan Bitcoin'in 15 yılda geldiği noktayı inceliyor.

"Bir kumar aracı mı, yoksa uzun vadede dünyaca kabul görecek bir yatırım aracı mı? Kripto para güvenli bir yatırım aracına dönüşebilir mi?" gibi Bitcoin'le ilgili merak edilen her şey belgeselde ekranlara getirilecek.

TRT Haber'in yapımını gerçekleştirdiği ve çekimleri 45 gün süren belgeselde, 15 kişilik ekip görev aldı. Koordinatörlüğünü Kemal Soğukdere'nin yaptığı belgeselin senaryosunu Ahmet Bağçeci yazdı.

Yönetmenliğini Mustafa Yıldırım'ın yaptığı belgeselde, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, eski Fed analisti Erkin Şahinöz, tarihçi-yazar Dursun Ali Yaz, Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gibi alanında uzman isimlerin yanı sıra kripto para mağdurları ve yatırımcıları ile röportajlar gerçekleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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