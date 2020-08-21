Son dakika haberleri: TRT'de "Belgesel Sinema Kuşağı" başlıyor Son dakika gelişmesine göre Dünyaca ünlü usta yönetmenler tarafından çekilen belgesel filmler, "Belgesel Sinema Kuşağı" ile her cumartesi TRT Belgesel ekranında izleyicilerinin beğenisine sunulacak.

Dünyaca ünlü usta yönetmenler tarafından çekilen belgesel filmler, "Belgesel Sinema Kuşağı" ile her cumartesi TRT Belgesel ekranında izleyicilerinin beğenisine sunulacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel'in yeni kuşağında dünya sinema sektörü ve izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ödüllü belgesel filmler yer alacak. İlk film, Oscar adayı "Bal Ülkesi" olacak Yarın başlayacak "Belgesel Sinema Kuşağı"nın ilk filmi ise Oscar adayı "Bal Ülkesi" olacak. Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı, çekimleri 3 yıl süren belgesel film Bal Ülkesi, Kuzey Makedonya'da Avrupa'nın son kadın arı yetiştiricisi unvanına sahip Türk kökenli Yörük Hatice Muratova'nın yaşamını konu ediniyor. "Belgesel Sinema Kuşağı"nda her cumartesi saat 23.00'te ekranlara gelecek filmler şöyle: 22 Ağustos Bal Ülkesi 29 Ağustos Peter Pan Operasyonu: Küba'nın Çocuklarının Toplu Göçü 5 Eylül Annem Babam Duymuyor 12 Eylül Gizemli Asya: Yalnız Ölümler 19 Eylül Bedenine Hapsolan Çocuk 26 Eylül Everest'te Kabus 3 Ekim İz Bırakmadan: Japonya'nın Buharlaşan İnsanları 10 Ekim Tourette Tarafından Kapana Kıstırılmış 17 Ekim Utancın Çocukları 24 Ekim Suçlama Oyunu 31 Ekim Vasiler Kaynak: AA