Son dakika haberleri... TRT, çocuklara özel dijital kitap uygulamasını 23 Nisan'da kullanıma açtı

Son dakika haberler: Dijital çocuk kitaplarını içeren "TRT Çocuk Kitaplık" uygulaması, minik okuyucularla buluştu.

Dijital çocuk kitaplarını içeren "TRT Çocuk Kitaplık" uygulaması, minik okuyucularla buluştu.

Dijital platformlarda yenilikçi projeler üretmeyi sürdüren TRT Çocuk, çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik yeni bir adım attı.

Mobil uygulama ve oyunları yaklaşık 70 milyon kez indirilen kanal, eğlenceli ve eğitici kitapları ve interaktif içerikleriyle çocuklara farklı bir sesli kitap deneyimi sunan "TRT Çocuk Kitaplık" uygulamasını 23 Nisan'da hayata geçirdi.

Uygulama, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerine ait en beğenilen çocuk kitaplarını ücretsiz ve reklamsız olarak meraklılarıyla buluşturdu.

Psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplar, interaktif oyun ve aktivitelerle desteklenerek çocuklar için daha ilgi çekici bir hale getirildi.

Kitaplar cep telefonu ve tablet üzerinden çevrim dışı okunup ve dinlenebilirken, uygulamadaki kişisel kütüphane özelliği sayesinde minik okurlar kendi kitaplıklarını düzenleyebiliyor.

TRT Çocuk kahramanları da uygulamada yer alıyor

Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen renkli kitapların yer aldığı uygulamada, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitapları da yer alıyor.

"TRT Çocuk Kitaplık", çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefliyor.

Ebeveynlere ve çocuklara uygun profiller oluşturulabilen mobil uygulamada, çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı takip edilebiliyor.

Çocukların kitap okuma deneyimlerinin daha eğlenceli hale getirmeyi ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi hedefleyen uygulama, sesli kitap seçeneğiyle de farkı bir deneyim sunuyor.

Türkiye'nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olması hedeflenen çocuklara özel uygulama, bugün itibarıyla uygulama mağazalarından akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani