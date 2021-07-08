Son dakika haberleri | TRT Avaz'ın "Hafıza" belgeselinde "Kanun Devleti Osmanlı" konuşulacak
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Son dakika haberleri | TRT Avaz'ın "Hafıza" belgeselinde "Kanun Devleti Osmanlı" konuşulacak

Son dakika haberleri | TRT Avaz'ın 'Hafıza' belgeselinde 'Kanun Devleti Osmanlı' konuşulacak
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika habere göre TRT Avaz'ın Osmanlı'yı devlet arşivlerinden elde edilen bilgilerle anlattığı "Hafıza" belgeseli devam ediyor.

TRT Avaz'ın Osmanlı'yı devlet arşivlerinden elde edilen bilgilerle anlattığı "Hafıza" belgeseli devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, devlet arşivlerinin incelenerek, ilk elden öğrenilen bilgiler ışığında hazırlanan belgeselin bu haftaki bölümünde Osmanlı Devleti'ndeki kanunlar ele alınıyor.

İktisat tarihine ışık tutacak kaynaklardan biri olan narh defterlerine yazılan, fiyat standardını belirleyen kanunlar, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı, programın bu bölümünde yer alacak.

Osmanlı'nın ilk ve son anayasası olarak bilinen Kanun-i Esasi'ye de bu bölümde yer verilecek. Ayrıca Kanun-i Esasi'nin ilk sayfası, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından yorumlanacak.

Sunucu Pelin Çift ile Prof. Dr. Ünal'ın sunduğu program, "Kanun Devleti" bölümüyle yarın 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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