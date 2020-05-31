Son dakika haberleri: TRT 2'den haziran ayında her akşam farklı film
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Son dakika haberleri: TRT 2'den haziran ayında her akşam farklı film

Son dakika güncel haberi... "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: TRT 2'den haziran ayında her akşam farklı film
31.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:01

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

Kültür sanat kanalı TRT 2, bu kapsamda haziran ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, haziran ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle;

1 Haziran Pazartesi 21.00: "Ölü Adam (Dead Man)"

2 Haziran Salı 21.00: "Umudun Tarifi (Sweet Bean)"

3 Haziran Çarşamba 21.00: "Yarım"

4 Haziran Perşembe 20.45: "Ayı (The Bear)"

5 Haziran Cuma 21.30: "Deli ve Dahi (The Professor And The Madman)"

6 Haziran Cumartesi 21.30: "Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly)"

7 Haziran Pazar 21.30: "Son Konser (A Late Quartet)"

8 Haziran Pazartesi 21.00: "Hayatı Yakala (Reign Over Me)"

9 Haziran Salı 20.30: "Dağların Kraliçesi (Queen of the Mountains)"

10 Haziran Çarşamba 21.00: "Eski Kocam(ız) (Forget About Nick)"

11 Haziran Perşembe 21.00: "Şirin'in Kalesi (Castle Of Dreams)"

12 Haziran Cuma 21.30: "Savaştan Sonra (Mudbound)"

13 Haziran Cumartesi 21.30: "6.5 Metre (Just 6.5)"

14 Haziran Pazar 21.30: "Zamanın Tozu (The Dust of Time)"

15 Haziran Pazartesi 21.00: "Tornavida (Screwdriver)"

16 Haziran Salı 21.00: "Kaçak Prenses (A Royal Night Out)"

17 Haziran Çarşamba 21.00: "Kardeşler"

18 Haziran Perşembe 21.00: "Operadaki Hayalet (The Phantom Of The Opera)"

19 Haziran Cuma 21.30: "Özgürlük Savaşçısı (Free State of Jones)"

20 Haziran Cumartesi 21.30: "Geçmişin Sırları (After the Wedding)"

21 Haziran Pazar 21.30: "Kömür (The Charcoal)"

22 Haziran Pazartesi 21.00: "Dheepan"

23 Haziran Salı 21.00: "Karavan (The Leisure Seeker)"

24 Haziran Çarşamba 21.00: "Bütün Saadetler Mümkündür"

25 Haziran Perşembe 21.00: "At Hırsızı (Centaur)"

26 Haziran Cuma 21.30: "Bir Zamanlar Anadolu'da"

27 Haziran Cumartesi 21.30: "Paris'te Gece Yarısı (Midnight In Paris)"

28 Haziran Pazar 21.30: "Güvercin Hırsızları"

29 Haziran Pazartesi 21.00: "İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring)"

30 Haziran Salı 21.00: "Artist (The Artist)"

Kaynak: AA

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