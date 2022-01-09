Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in bugün doğum günü olması nedeniyle Edirne Uzunköprü Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene tren kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınları ile birlikte Oğuz Arda Sel'in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende anne Mısra Öz Sel, oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı döktü. - EDİRNE

Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri... Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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