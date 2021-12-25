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Son dakika haberleri! Transpalet hırsızı kamerada

Son dakika haberleri! Transpalet hırsızı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçak şüpheli kamyonet, kısa süren takibin ardından durduruldu.

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BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçak şüpheli kamyonet, kısa süren takibin ardından durduruldu. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınırken, kamyonettin kasasında bulunan 4 transpaletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızın bir işyerinin önündeki transpaleti çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 22 Aralık saat 15.00 sıralarında plakası kapalı olan açık kasa bir kamyonet şüphe üzerinde durdurulmak istendi. Kasasında 4 kişinin bulunduğu kamyonet polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından şüpheli araç, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta bulunan E.Ç., H.K., S.Ç. ve Y.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise aracın kasasında 4 adet transpalet bulundu. Transpaletlerden 1 tanesinin Ekinoba Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinden, 1 transpaletin ise Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden çalındığı anlaşıldı. Diğer 2 transpaletin ise ait olduğu işletme tespiti ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Aracı kullanan E.Ç. isimli şüphelinin ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, araç ise Yediemin otoparkına çekildi. Yakalanan H.K. ve E.Ç. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen S.Ç. ve Y.C. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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