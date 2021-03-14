Son dakika haberleri... Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika gündem haberi... Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis ve Selimiye meydanları civarında sessizlik hakim oldu.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Kentte önceki günlerde yoğunluk yaşanan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde sessizlik hakim.

İzini olan ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek isteyenlerin dışında vatandaşlar evlerinde kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de meydan ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da izinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı