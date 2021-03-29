Son dakika haberleri... Trakya'da 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama başladı
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Son dakika haberleri... Trakya'da 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama başladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Trakya'da 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama başladı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre, 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

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Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre, 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Edirneli Mevlidiye Bür, AA muhabirine, aşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Salgın başından beri tedbirlere uyduklarını vurgulayan Bür, sırası gelen herkese aşı olmalarını tavsiye etti.

Aşı randevusu almada zorluk yaşamadıklarını belirten Bür, "Sevinçliyiz. Aşı olmayı bekliyorduk ne zamandan beri. Allah herkese şifa versin. Yeterli aşı gelsin ve herkes aşısını olsun. Bu süreçte hiç dışarıya çıkmadık. Sadece markete gidiyorduk. Dikkat ettik kendimize." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısı bilgilendirme platformuna göre, Edirne'de 70 bin 233'ü birinci doz, 50 bin 293'ü ikinci doz olmak üzere 120 bin 526 doz, Kırklareli'nde 55 bin 722'si birinci doz, 43 bin 659'u ikinci doz olmak üzere 99 bin 381 doz, Tekirdağ'da 111 bin 642'si birinci doz, 85 bin 858'i ikinci doz olmak üzere 197 bin 500 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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