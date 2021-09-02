Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
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Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar Aksaray'da tırın kabininin hurdaya döndüğü, traktörün ise römorklarıyla birlikte devrildiği feci kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar

AKSARAY - Aksaray'da tırın kabininin hurdaya döndüğü, traktörün ise römorklarıyla birlikte devrildiği feci kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yüklediği sebzeyi Bolu'ya götüren Ali U. idaresindeki 14 AAE 256 plakalı Volvo marka tır, Yunus Emre Mahallesi istikametinden Topakkaya beldesi istikametine seyreden Hanifi B. yönetimindeki 51 KY 675 plakalı 2 römork takılı Tümosan marka traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle tırın kabini hurdaya dönerken, traktör 2 römorkuyla birlikte yola devrildi. Her 2 sürücüde kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Yaşadığı kazayı anlatan tır sürücüsü Ali U., "Aksaray istikametinden geliyorum. Bolu'ya aracım sebze yüklü. Normal 80-85 civarında seyrederken önüme birden traktör çıktı. Arabayı sola atacaktım ama sol tarafta taksiler olduğu için sola da atamadım. Taksiler geçtikten sonra arabayı kırdım ama bu kadar kurtardım. Şefim, şimdi biz tamam kazayı yaptık da burası görüntülediğinize göre, traktörün gideceği yol değil. Devlet traktör ve vesaire araçların gidebilmesi için yan tarafa yol yapmış. Adamlar yan tarafı kullanmıyorlar. Sen gel tırın taksinin otobüsün gideceği yoldan ağır ağır traktörle git. Bu resmen kazaya sebebiyettir" diye konuştu.

Kazada yola devrilen traktör ve römorkları vatandaşlar tarafından yoldan çıkarılırken, yola savrulan cam ve araç parçaları da yine vatandaşlar tarafından süpürülerek yol temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar
Son dakika haberi! Traktörün devrildiği, tırın hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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