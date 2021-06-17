Traktör kazasında yaralanan Yaşar'a, ambulans helikopterle sevk
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Traktör kazasında yaralanan Yaşar'a, ambulans helikopterle sevk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Bala ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yaşar Yaşar (24), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yaşar Yaşar (24), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bala ilçesine bağlı Bahçekaradalak köyünde meydana geldi. Çiğdemli köyünde oturan Vahap Güneş (18), akrabası Yaşar Yaşar ile birlikte traktör römorkuna yüklediği koyunları Bahçekaradalak köyüne götürmek üzere yola çıktı. Vahap Güneş yönetimindeki traktör, dağlık alanda yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Güneş ile römorkta bulunan Yaşar Yaşar yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Yaşar için, yolun da bozuk olması nedeniyle ambulans helikopter talep edildi. Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede kaza yerine ulaştı. Yaşar, ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hafif yaralanan sürücü Vahap Güneş ise kamyonet ile ana yola çıkarılarak, gelen ambulansa nakledilip aynı hastaneye kaldırıldı. Römorkta bulunan 11 koyunun da telef olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör kazasında yaralanan Yaşar'a, ambulans helikopterle sevk
Traktör kazasında yaralanan Yaşar'a, ambulans helikopterle sevk
Traktör kazasında yaralanan Yaşar'a, ambulans helikopterle sevk
Traktör kazasında yaralanan Yaşar'a, ambulans helikopterle sevk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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