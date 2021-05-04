Son dakika haberleri... Traktör ile römork arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Traktör ile römork arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Traktör ile römork arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlasına gitmek için traktörünü çalıştırmak isteyen çiftçi, traktör ve römork arasında sıkışması neticesine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlasına gitmek için traktörünü çalıştırmak isteyen çiftçi, traktör ve römork arasında sıkışması neticesine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Kurtbeyler Mahallesinde ikamet eden 39 yaşındaki çiftçi İmdat Derelioğlu, sabah saatlerinde tarlasında çalışmak için evinden çıktı. Traktörü çalıştırmak isterken bir anda traktörün arka tekerine kendini kaptıran çiftçi Derelioğlu, traktör ve römork arasına sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Derelioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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