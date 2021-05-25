Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada İbrahim Halil Yiğitbay (34) öldü, 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada İbrahim Halil Yiğitbay (34) öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında trafik ışıklarında 2 otomobilde bulunan 15 kişilik grup ile 07 HYB 63 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Yiğitbay, yanındaki akrabaları İbrahim Halil ve Nihat Yiğitbay (28) arasında yol verme nedeniyle tartıştı. Buradan 200 metre ilerideki ışıklara gelindiğinde 10 kişilik motosikletli grup ve otomobillerdekiler, Yiğitbay'ın kullandığı aracın önünü kesti. Buradaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Halil Yiğitbay, diğer gruptan bir kişi tarafından kalbinden ve boynundan bıçaklanırken, Nihat Yiğitbay ise aldığı darbelerle yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan İbrahim Halil Yiğitbay doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nihat Yiğitbay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.15 YARALI

Polisin yaptığı çalışmayla olaya karıştığı tespit edilen 15 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 2'si hafif yaralı, 7'si ise çocuk yaşta olduğu belirlenen şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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