Son dakika haberleri: Trafikte terör estirdiği aracını önce satılığa çıkardı sonra kaldırdı
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Son dakika haberleri: Trafikte terör estirdiği aracını önce satılığa çıkardı sonra kaldırdı

Son dakika gelişmesine göre Trafikte terör estirdiği aracını önce satılığa çıkardı sonra kaldırdı -Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı -Şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5...

23.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:55

Trafikte terör estirdiği aracını önce satılığa çıkardı sonra kaldırdı

-Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı

-Şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U. kayıplara karıştı. İstanbul polisinin heryerde aradığı şahıs için dün hakkında yurt dışı yasağı da konulmuştu. Öte yandan şahsın çakarlı aracını önce satışa çıkardığı daha sonra ise kaldırdığı görüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesti. Polis olduğunu ve kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras'a tepki gösteren maganda, sürücüyle tartışamaya başladı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı.

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan şahıs Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Muhammed Enes U. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. İstanbul polisinin heryerde aradığı şehir eşkıyası için mahkemeden jet hızı ile yurt dışı yasağı da konuldu. Öte yandan şahsın aynı gün içerisinde aracını internetten 155 bin liraya satışa çıkardığı görüldü. Alıcı bulamayan şahıs fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından aracı da satılık listesinden kaldırdı.

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Son dakika haberleri: Trafikte terör estirdiği aracını önce satılığa çıkardı sonra kaldırdı

Kaynak: İHA

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