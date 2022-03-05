Son dakika haberleri... Trafikte çekiçli kavga kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... GÖZALTINA ALINDI Ankara'nın Çankaya ilçesinde, korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Ö.Ö., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - GÖZALTINA ALINDI
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Ö.Ö., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı - Güncel