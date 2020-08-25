Son dakika haberleri! Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı
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Son dakika haberleri! Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Son dakika habere göre Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

25.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:30

Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kendisini korumak için müşteki Aras'ı bıçakladığını iddia eden şüpheli, olay nedeniyle kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

Hadımköy'de geçtiğimiz günlerde Muhammed Enes U., lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti. Polis olduğunu söyleyen zanlı, Aras ile tartışma yaşamıştı. Bunun neticesinde önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşanılanları ve araçtaki çakar sistemini kaydetmişti. Şüpheli Muhammed Enes U. tartışma sırasında Aras'ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan zanlı dün sevk edildiği Gaziosmapaşa Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Seni öldüreyim mi dediğim doğrudur"

Muhammed Enes U. ortaya çıkan savcılık ifadesinde babasının yanında çalıştığını ve Mercedes marka aracın kendisine ait olduğunu söyleyerek "Aracı satın aldığımda ön camında çakar vardı. Çakarı olay gününden önce hiç kullanmadım. Olay günü çakar açık halde seyir halindeydim. Dadaş Aras isimli şahsın kamyonetine sinyal vererek geçtim. Ancak şahıs hiçbir sebep yokken beni daha sonra aracıyla sıfır geçti. Sonrasında yanımda yavaşlayarak el işareti yapmak suretiyle camı indirmemi istedi. Camı indirdikten sonra trafikte yavaş bir şekilde seyir halindeyken 'sen kimsin lan çakar takıyorsun?' diyerek bana küfür etti. Ben de kendisine aynı şekilde karşılık verdim. Bir müddet sonra trafik durdu. Bu esnada yan yana şeritlerdeydik. Şahıs bana 'in lan aşağı' şeklinde sözler söyleyince aracımdan indim ve yanına gittim. Video çekmeye başladı. Kendisine 'amacın ne senin' dediğimde masum davranmaya başladı. Ayrıca şahsa 'malsın, seni öldüreyim mi' şeklinde sözler söylediğim doğrudur. Bu sözleri sinir haliyle söyledim" dedi.

"Bıçağı kaç kere sapladığımı hatırlamıyorum"

Müşteki Aras'ın, aracının görüntülerini çektiğini de söyleyen şüpheli "Video bittiği anda bana sertçe yumruk attı. Bunun üzerine gözlerim karardı ve kendimi kaybeder gibi oldum. Şahıs ardından bıçak çıkardı. Bacağıma bıçakla baskı yaptı ve 'seni burada delik deşik ederim' dedi. Bunun üzerine can havliyle elindeki bıçağı aldım. Hatta bu nedenle elim kesildi. Kendimi korumak maksadıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binip oradan uzaklaştım. Paniğe kapıldığım için ilk etapta teslim olmadım. Bana yaptıkları nedeniyle Dadaş Aras'tan şikayetçiyim. Aracımı satacağım için olay günü çakarı kullanmak istedim. Dadaş Aras'ın aracına girmedim ve para almadım. Ailemin maddi durumu gereği buna ihtiyacım yoktur. Bıçağı kaç kere sapladığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi.

Müşteki Dadaş Aras'ın avukatı Bünyamin İnce ise "Dosyanın takipçisiyiz. Şu an müvekkilimizin sağlığı her şeyden önemli. İlerleyen günlerde soruşturmanın genişletilmesi kapsamında tanıklarımızı savcılık makamına dinleteceğiz. Olayın altının ya da üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Son dakika haberleri! Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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