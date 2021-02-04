Son dakika haberleri: Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneğinden AA'ya ziyaret
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Son dakika haberleri: Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneğinden AA'ya ziyaret

04.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:26
Son dakika haberleri: Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneğinden AA'ya ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneği Sivas Şubesi yönetimi, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneği Sivas Şubesi yönetimi, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren başkanı Emirhan Koçakoğlu, Türkiye genelinde trafik ve iş kazalarını minimize edecek faaliyetleri hayata geçirerek, önleyici bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Koçakoğlu, kaza mağdurlarının haklarını savunmaları için danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirterek, farkındalık oluşturucu etkinliklerde AA'nın güçlü desteğini yanlarında görmekten gurur duyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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