Son dakika haberleri | Trafik polisleri sosyal hizmet personeline eğitim verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Trafik polisleri sosyal hizmet personeline eğitim verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Trafik polisleri sosyal hizmet personeline eğitim verdi

Son dakika haberler: Mersin'de trafik polisleri, sosyal hizmet merkezi personeline eğitim verdi.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de trafik polisleri, sosyal hizmet merkezi personeline eğitim verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ve Akdeniz sosyal hizmet merkezi müdürlüklerinde çalışan personele eğitim verdi. Düzenlenen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı ve sunum bitimi konu ile ilgili katılımcıların sorularına cevap verildi. - MERSİN

Son dakika haberleri | Trafik polisleri sosyal hizmet personeline eğitim verdi

'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

 Kimse arabasını evinin önüne park edemiyor! Mahalle sakinleri hırsızlar nedeniyle dertli

Kimse arabasını evinin önüne park edemiyor! Mahalle sakinleri hırsızlar nedeniyle dertli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title