Son dakika haberleri... Trafik kuralları öğrencilere internet üzerinden anlatıldı
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Son dakika haberleri... Trafik kuralları öğrencilere internet üzerinden anlatıldı

29.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:52
Son dakika haberleri... Trafik kuralları öğrencilere internet üzerinden anlatıldı

Son dakika haberleri: Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri pandemi dolayısıyla trafik kuralları eğitimini internet üzerinden gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri pandemi dolayısıyla trafik kuralları eğitimini internet üzerinden gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri 17-25 Aralık tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde eğitim gören öğrencilerden 2 bin 200'ü ilkokul, 1696'sı ortaokul olmak üzere toplam 3896 öğrenciye internet üzerinden eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı yaya geçidi ve servis araçlarının kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca Kovid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen ile sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. 2021 yılı içerisinde de çocukların trafik bilincini arttırmaya yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberleri... Trafik kuralları öğrencilere internet üzerinden anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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