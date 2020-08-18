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Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen futbolcu Melih Vardar'a son görev

Son dakika gelişmesine göre Mert Özyiğit: Melih herkes tarafından sevilirdiZekeriya Kacaroğlu: Çarpan şahıs kaçmışMustafa Bahadır: Elimizde büyüdüBurhanettin Basatemur: Kazadan önce duygusal bir mesaj atmıştı15 yaşında profesyonel, 9 kez milli oldu'Otomobil sürücüsü vurup kaçtı' iddiasıMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, -...

Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen futbolcu Melih Vardar'a son görev
18.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:45

Mert Özyiğit: Melih herkes tarafından sevilirdi

Zekeriya Kacaroğlu: Çarpan şahıs kaçmış

Mustafa Bahadır: Elimizde büyüdüBurhanettin Basatemur: Kazadan önce duygusal bir mesaj atmıştı15 yaşında profesyonel, 9 kez milli oldu'Otomobil sürücüsü vurup kaçtı' iddiası

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, - İZMİR'de geçirdiği trafik kazası sonrası 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden TFF 3. Lig ekiplerinden Somaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Melih Vardar, Urla'da son yolculuğuna uğurlandı.Urla'da 14 Ağustos Cuma günü saat 02.00 sıralarında eski Çeşme yolu üzerinde 29 yaşındaki ağabeyi Semih Vardar'ın kullandığı elektrikli bisiklete Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Melih Vardar, gözyaşları içinde defnedildi. TFF 3. Lig ekiplerinden Somaspor'un oyuncusu Vardar, Urla Çarşı Hoca Ali Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urla Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.Melih Vardar'ın cenazesinde 2 yıl önce hayatını birleştirdiği 25 yaşındaki eşi Büşra Vardar ayakta durmakta zorlanırken, aynı kazada yaralanıp dün hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan ağabey Semih Vardar ve baba İbrahim Vardar da cenazeye katıldı. Acılı anne Şeniz Vardar ise cenazeye gelemedi. Melih Vardar'ın daha önce oynadığı Kızılabölükspor'daki formalarını giyen eşi Büşra Vardar ile ağabeyi Semih Vardar, gözyaşları içinde uzun süre tabut başında taziyeleri kabul etti. Tabutun üzerine futbolcunun eski takımlarının formaları konuldu. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur ve Somalı futbolcular ile Melih Vardar'ın Bucaspor'dan eski takım arkadaşları ve antrenörleri de cenazeye katılanlar arasındaydı.MERT ÖZYİĞİT: MELİH HERKES TARAFINDAN SEVİLİRDİMelih Vardar'ın Bucaspor'dan eski takım arkadaşı Mert Özyiğit, "Melih'le 2008'de Bucaspor'da tanıştık. Altyapıdan süregelen arkadaşlığımız vardı. Ani ölüm olması çok üzücü. Kendi halinde, çok efendi, kimseye zararı olmayan bir arkadaşımızdı. Herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. Çok karakterli, sakin, kendi duygularını içinde yaşayan, efendi bir insandı. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet etsin" dedi.ZEKERİYA KACAROĞLU: ÇARPAN ŞAHIS KAÇMIŞBucaspor'dan eski takım arkadaşı Melih'in ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Zekeriya Kacaroğlu ise "Çocukluğumuz birlikte geçmişti. Hep beraber büyüdük, Melih'le beraber askere gittim. Çok üzgünün. Sevenlerini çok üzdü. Oda arkadaşıydık. Çok güler yüzlüydü. Kazada arabayı kullanan şahsın çarpıp kaçtığını ve alkollü olduğunu duyduk. Çarpan şahıs kaçmak yerine hastaneye götürseydi şu an belki de Melih hayatta olacaktı. Ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.MUSTAFA BAHADIR: ELİMİZDE BÜYÜDÜMelih Vardar'ın Bucaspor'da forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Bahadır da "Çok üzgünüz. Çocukluğunu, gençliğini bildiğim bir oyuncumdu. Böyle bir şekilde hayatının son bulması bizi ciddi derin bir üzüntüye sevk etti. Melih agresif gibi görünen ama içinde çok efendi, saygılı bir insandı. Gerçekten üzüntülüyüz neredeyse elimizde büyüdü Melih. Rabbimden rahmet, ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.BURHANETTİN BASATEMUR: KAZADAN ÖNCE DUYGUSAL BİR MESAJ ATMIŞTIMelih'in son olarak formasını giydiği Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemur ise şunları söyledi: "Devre arasında Melih'i almıştık. Turgutluspor'dan tanıdığım bir oyuncuydu. Bize çok katkıları da oldu. İyi bir futbolcu ama çok çok iyi bir insandı. Onu en ayrıcalıklı kılan insanlığı, kişiliği ve o yüreğiydi. En son 4 Ağustos'ta bana duygusal bir mesaj atmış ve 'Hakkını helal et hocam' demişti. Ben rahmetli annemden sonra hiçbir insanın vefatı için bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Çok düzgün ve iyi kalpliydi. Yeni sezonda tekrar aramızda görmek istiyorduk. Belki öyle olacaktı ama Rabbim buraya kadarmış, dedi. Mekanı cennet olsun. 20 yıldır antrenörlük yapıyorum 3-5 kişi say deseniz biri Melih'ti."15 YAŞINDA PROFESYONEL, 9 KEZ MİLLİ OLDUBucaspor'da 2008 yılında henüz 15 yaşındayken profesyonel sözleşmeye imza atan Melih Vardar, kariyerinde 9 kez genç milli formayı giydi. Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Haçkaspor, Kızılcabölükspor Tire 1922, Turgutluspor ve Somaspor'da oynayan Melih, kariyerinde 1. Lig'de 25 maçta 3, 2. Lig'de 8 maçta 1, 3. Lig'de 173 maçta 49 gol attı. Deneyimli futbolcu 2014 yılında Maraşspor, 2018 yılında Kızılcabölükspor ve son olarak geçen sezon Somaspor'la 3. Lig'de Play-Off oynadı. Melih'in formasını giydiği Somaspor, 27 Temmuz'da Antalya'da Pazarspor'la oynadığı Play-Off finalini 3-2 kaybetmişti.OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 'VURUP KAÇTI' İDDİASI

Melih Vardar'ın ölümüne neden olan kazada Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın otomobiliyle futbolcu ve ağabeyinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptıktan sonra aracını durdurmadan olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Daha sonra polise teslim olan Ahmet Birol Aydınhan'ın yapılan testte 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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