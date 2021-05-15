Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Bozyazı ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada Irak uyruklu M.M.K.'yi dövdükleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada Irak uyruklu M.M.K.'yi dövdükleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'den otomobille Antalya'ya giden Irak uyruklu aile, dün Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Irak uyruklu M.M.K., kaza sonrası çıkan kavgada M.F.O., M.B.S. ve S.O. tarafından dövüldü. Yaralanan M.M.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası yakınları tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

M.M.K.'yi döven 3 şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'halkı kin ve nefrete teşvik etmek' suçlarından gözaltına alındı.

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs'ta meydana gelen çift taraflı trafik kazasının ardından bu kazada Irak vatandaşına saldırı olayı ile ilgili yayımlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu duyurdu. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, Mersin il sınırlarında 13 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonrası taraflar arası yaşanan tartışmada Irak vatandaşı M.M.K.'nin şüpheliler F.O., M.B. ve S.O. tarafından darp edilmesi ile ilgili mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır. M.M.K'nin alınan doktor raporunda vücudunda kemik kırığı bulunduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade alma işlemleri devam etmekte olup soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir dedi.

YARALI TABURCU EDİLDİ, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgayla ilgili, olayın trafik kazası nedeniyle yaşandığını ancak bazı sosyal medya hesaplarında bu durumun çarpıtıldığı açıkladı. Valilik, açıklamasında, Mersin ili Bozyazı içesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16.00 sıralarında Kuzey Irak'ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya'ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir. Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavinin ardından 14 Mayıs 2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir denildi.

Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Isparta'ya şehit ateşi düştü
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri! Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGAYA 3 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:47:44. #1.15#

title