Son dakika haberleri | Trafik kazası nedeniyle yarım kalan hayallerine okçulukla yeniden sarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından vücudunun büyük bölümü felç olan 34 yaşındaki Musa Yağız, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren engelli okçuluk takımındaki arkadaşının daveti üzerine başladığı sporda, üstün performans ortaya koyarak yarım kalan...

Düzce'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından vücudunun büyük bölümü felç olan 34 yaşındaki Musa Yağız, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren engelli okçuluk takımındaki arkadaşının daveti üzerine başladığı sporda, üstün performans ortaya koyarak yarım kalan hayallerine yeniden sarıldı.

Yağız, yaklaşık 6 yıl önce kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik zedelenmesi nedeniyle felç kaldı.

Uzun süren tedavisinin ardından ilk zamanlarda sadece kafasını oynatabilen Musa Yağız, daha sonra bir kolunu tamamen, diğer kolunu ise yüzde 70 kullanmaya başladı.

Sosyal hayat içerisinde kalmaya çalışan Yağız, sosyal medyada ve haberlerde izlediği kendisi gibi omurilik felçli fakat hayata sporla bağlanan Miray Vildan Sakallı'nın azmini görerek onunla tanıştı.

Kendisi gibi Düzce'de yaşayan Miray tarafından bu sporu yapabileceği konusunda ikna edilen Musa Yağız, haftada 4 gün okçuluk antrenmanlarını sürdürüyor.

Yağız, yarım kalan hayallerini yeniden yeşerterek öncelikle Türkiye daha sonra da dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

"Hedefler koyduk bir yola başladık"

Musa Yağız, AA muhabirine, hayatının geçirdiği trafik kazası sonrasında değiştiğini söyledi.

Engelinden dolayı kendisini eve kapatan biri olmadığının altını çizen Yağız, şöyle konuştu:

"Bu spora başlamadan önce hayatımda çok zor zamanlar geçirdim çünkü 27 yaşında tam anlamıyla hayata adım attığım esnada kaza yaptım. Bu yeni hayatıma alışmak oldukça zor oldu ama küsmedim ve bu spordan önce de filografi kursuna gidip eğitim aldım. Hayata hedefler koydum, yola başladım ve 8 antrenmanda uzun yol katettim. Burası benim için çok yararlı oldu. Bu spor da kollarınızın güçlü olması şart. Ben zaten sadece kolumun birini tam manası ile kullanabiliyorum. Güçlü olmak şart. Kollarını kullandığın bir spor. Sağ koluma göre sol kolum biraz daha güçlü. Bizler toplumda bir nevi engelli görünsek de bizim için hiçbir şey engel değil. Biz azmimizle bütün engelleri aşacağımızı düşünüyoruz. Bu yüzden bütün engelli arkadaşlarımızı evde kalmamaya ve spor yapmaya davet ediyoruz."

"Spor yapmaya, hayata tutunmaya istekli"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz de Musa ile engelli sporcu arkadaşı sayesinde tanıştığını anlattı.

Hedeflerinin tüm engellileri spora dahil etmek olduğunu vurgulayan Cengiz, şunları söyledi:

"Arzumuz ve hedefimiz tüm engelli kardeşlerimizi sporla buluşturmak. Musa arzulu ve istekli bir arkadaşımız ve spor anlamında gelecek vadediyor. Engel oranı biraz yüksek fakat bu tür sporcularda azim daha ön planda ve engel oranının pek bir önemi yok. Ne kadar engeli yüksek olursa olsun mücadele ruhu çok daha önemlidir. Arkadaşlarımızın en büyük savaşları okçuluk değil, engelleri. Engellerini yenmek için bir savaşları var. Bir şekilde buraya gelip çalışıyorsa o engelini mutlaka yenecektir."

Musa için koydukları hedeflere değinen Cengiz, "Bu sporda önemli faktör sporcunun inanmasıdır. Buraya geliyor ve çalışıyorsa mutlaka başaracak. Musa yetenekli ve Türkiye şampiyonasına katılması için çabalıyoruz. Bu şampiyonalarda derece alacağına inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer