Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika habere göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran Beldesi'nde yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran Beldesi'nde yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Büyükkarıştıran Beldesi'nin Küçükkarıştıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (30) idaresindeki 34 HN 3678 plakalı seyir halindeki otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde viraja hızlı girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz B. (47) yönetimindeki 39 ABJ 161 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep L. (35) ve Betül L. (23) isimli şahıslar ile araç sürücüsü N.K. yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, 112 ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı