Son dakika haberleri! Trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Trafik kazası: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

02.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:00

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onur Dönmez (32) idaresindeki 39 AAK 199 plakalı motosiklet ile Erkan A'nın kullandığı 39 TC 318 plakalı otomobil Set Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Dönmez'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika haberleri! Trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: AA

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