Son dakika haberleri... Trafik Kazaları Önleme Derneği'nden 'yılbaşı' uyarısı

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, "Yeni yıla girerken kesinlikle alkollü araç kullanmayalım, yılbaşı sevincimizi trafik kazaları ile hüzne ve acıya dönüştürmeyelim. Hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetme lüksüne sahip değil" dedi.

2022 yılına dışarda girmeyi düşünen vatandaşlar için uyarılarda bulunan Oktay Ergör, alkollü araç kullanılmaması uyarısında bulundu. Herkes yeni yıla coşku ve sevinç içinde girmek istediğini ifade eden Oktay Ergör, "Bu sevincimizi trafik kazaları ile hüzne ve acıya dönüştürmeyelim. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Alkollü içki veren eğlence yerleri sahipleri bu gece için iş yerlerinde yedek sürücü bulundurmaları veya taksi çağırarak alkollü olan vatandaşlara yardımcı olmaları gerekir. Vatandaşlarımız da kesinlikle alkollü araç kullanmamalı. Trafik terörü makam mevki, genç ihtiyar demeden hepimizi hedef almaktadır. Bu nedenle sürücü ve yayalar trafik kurallarına uymalı, aşırı hız, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali, yakın takip ve alkollü araç kullanma gibi kural hataları yapmamalıdırlar. Unutmayalım ki hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetmek lüksüne asla sahip değildir" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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