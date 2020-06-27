Son dakika haberleri | Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı uyarı Son dakika gelişmesine göre Elazığ Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede trafik ışıkları ile vatandaşlara uyması gereken kuralları hatırlatıyor.

Elazığ Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede trafik ışıkları ile vatandaşlara uyması gereken kuralları hatırlatıyor. Normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüse karşı mücadelede maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla trafik lambalarına uyulması gereken kurallar yansıtıldı. Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların salgına karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik lambalarından kırmızı ışığa "Maske", yeşil ışığa "Tedbir" sarı ışığa ise "Mesafe" yazıları yerleştirdi. Kaynak: AA