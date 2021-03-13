Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı
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Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı

13.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:45
Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan bir araç sürücüsü, kaza sonrasında olay yerinden kaçtı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan bir araç sürücüsü, kaza sonrasında olay yerinden kaçtı. Meydana gelen kazada ise otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde D010 Karayolu Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Ahmet A. idaresindeki 54 DG 872 plakalı otomobile, aynı istikamette giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı, daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Meydana gelen kazada Ahmet A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahmet A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri çarptıktan sonra kaçan aracı ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı
Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı
Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı
Son dakika haberleri: Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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