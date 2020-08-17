Son dakika haberleri... Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues Xavier, sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haberine göre Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues Xavier'in sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
17.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:24
Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues Xavier'in sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier, bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA