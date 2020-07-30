Son dakika haberleri... Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, şehirde coşkuyla karşılandı.
30.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:51
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, şehirde coşkuyla karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor, Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'dan hareket ederek sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na indi. İstanbul'dan Trabzon'a kupa ile birlikte dönen kafileyi kalabalık bir grup karşıladı.
(Gökmen Şahin/İHA)
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Kaynak: İHA