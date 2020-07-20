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Son dakika haberleri... Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Son dakika spor haberine göre Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, şampiyonluk hedefini gerçekleştirmediklerini belirterek taraftarlardan özür diledi.

Son dakika haberleri... Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
20.07.2020 03:38 | Son Güncelleme: 20.07.2020 04:28

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, şampiyonluk hedefini gerçekleştirmediklerini belirterek taraftarlardan özür diledi.
Oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduğunu belirten Hüseyin Çimşir, 'Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz. Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız' dedi.
BÜLENT KORKMAZ 'BU TAKIM DÜŞTÜ' DENMİŞTİ AMA LİGDE KALDIK
Hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş olduğunu belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise 'Bunun karşılığı ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce 'bu takım ligden düştü' denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınız, kendinize ekip takım olarak güvendiğiniz zaman sahaya yansıttığınız da bu oluyor. Hayırlısı olsun' ifadelerini kullandı.

- Trabzon

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Kaynak: DHA

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