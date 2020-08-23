Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı Son dakika haberlerine göre Trabzonspor Kulübü, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA