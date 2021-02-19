Son dakika haberleri! Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha
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Son dakika haberleri! Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

19.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:53
Son dakika haberleri! Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

Son dakika haberler: Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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