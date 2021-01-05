Son dakika haberleri | Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
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Son dakika haberleri | Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

05.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:19
Son dakika haberleri | Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

Son dakika haber... Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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