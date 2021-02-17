Son dakika haberleri... Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit jandarma asteğmen Ali İhsan Seymen'in kalp krizi geçiren annesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, 1995 yılında Bingöl'de şehit olan jandarma asteğmen Ali İhsan Seymen'in kalp krizi geçiren annesi Zehra Seymen'i ziyaret etti.

Ziyarette, "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ustaoğlu, şehit annesiyle sohbet etti.

Ustaoğlu ayrıca, Araklı ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde çıkan yangında evleri hasar gören Akyasan ailesini de ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik