Son dakika haberleri! Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde 6 milyon liralık altyapı yatırımı yapılacak
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Son dakika haberleri! Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde 6 milyon liralık altyapı yatırımı yapılacak

Son dakika haberleri! Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde 6 milyon liralık altyapı yatırımı yapılacak
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Araklı ve Sürmene ilçelerine bağlı 11 mahallede içme suyu ve isale hattı çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Araklı ve Sürmene ilçelerine bağlı 11 mahallede içme suyu ve isale hattı çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin dört bir yanında başlatılan altyapı hamlesine ara vermeden devam edildiği, son 2 yılda 18 ilçenin tamamında yaklaşık 300 milyon lira bedelli içme suyu ve altyapı yatırımlarının şehre kazandırıldığı belirtildi.

Araklı ve Sürmene'deki 11 mahallede içme suyu ve isale hattı projesinin de hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, toplam 98 bin 871 metrelik içme suyu şebeke hattı yatırımı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sadece kent merkezinde değil, ilçelerde de dev altyapı hamlelerinde bulunduklarının altını çizerek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 707 mahallemizin 650'sinde imalat gerçekleştirdik. Altyapı noktasında ilmek ilmek dokuduğumuz ilçelerimize bu süreçte toplamda 300 milyon liralık altyapı hizmeti sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Araklı ve Sürmene ilçelerindeki çalışmanın da 6 milyon liraya gerçekleştirileceğini ve 3 ay içerisinde tamamlanacağını aktaran Zorluoğlu, Araklı-Sürmene İçme Suyu Paket Arıtma Tesisini de temmuz ayında devreye alarak 2 ilçenin içme suyu sorununu kökünden çözeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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