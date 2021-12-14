Son dakika haberleri... Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltındaki emniyet müdürü serbest bırakıldı

TRABZON (AA) - Kurdukları şirketlerle kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik Trabzon merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2. Sınıf Emniyet Müdürü K.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, dün Ankara'da gözaltına alınarak Trabzon'a getirilen eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü K.A. Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından K.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Operasyonda 18 kişi yakalanmıştı

Başak Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" sayesinde dolandırıcılık yaptığının tespit edilmesi üzerine Trabzon merkezli 12 ilde 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başak Ş. ve babası Zekai Ş. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başak Ş'nin, Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile "saadet zinciri" yapısıyla işleyen şirketi kurduğu, zanlıların, kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişinin parasını dolandırdığı, miktarın yaklaşık 450 milyon lira olduğu belirtilmişti.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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