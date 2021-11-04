Son dakika haberleri... Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, A.M. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı.
YOMRA, TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, A.M. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda, 150 gram afyon sakızı, av tüfeği, havalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 60 fişek ve tüfeklere ait 247 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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