Son dakika haberleri... Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Trabzon'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan yasa dışı bahis oynadıkları ve oynanmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk