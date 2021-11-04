Son dakika haberleri... Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, K.A'nın üzerinde ve bulunduğu metruk binada arama yapıldı.
Aramalarda, 99,43 gram bonzai, bir miktar kubar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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